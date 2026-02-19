«Селтик» — «Штутгарт»: стал известен фаворит матча Лиги Европы

19 февраля состоится первый матч стыкового раунда Лиги Европы «Селтик» — «Штутгарт». Игра пройдёт на стадионе «Селтик Парк» в Глазго. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Штутгарта» предлагается с коэффициентом 2.06.

Победа «Селтика» оценивается коэффициентом 3.43. Ничейный исход можно найти в линии за 3.84.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.19, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.70. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.58.