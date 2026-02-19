Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Селтик» — «Штутгарт»: прогноз на матч

«Селтик» — «Штутгарт»: прогноз на матч
Комментарии

Прогноз на матч Лиги Европы «Селтик» — «Штутгарт» от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: «Селтик» не проиграет за 1.81.

Материалы по теме
«Фенербахче» — «Ноттингем Форест». Тедеско проверит нового тренера англичан
«Фенербахче» — «Ноттингем Форест». Тедеско проверит нового тренера англичан

По качеству футбола «Штутгарт» – фаворит даже в Глазго, однако брать П2 совсем не хочется. Прежде всего из-за сомнений в том, что гостям удастся показать свою лучшую игру.

Повода для сомнений два. Первый — сумасшедшие трибуны, болеть в Шотландии умеют. «Штутгарт» не так давно получил негативный опыт: в конце октября гостил в Турции у «Фенербахче», не сдюжил (0:1). Второй момент: костяк не выдерживает ритм, а Бундеслига сейчас важнее. Через неё путь в Лигу чемпионов короче. Значит, вероятна ротация.

Это не делает «Селтик» фаворитом. Кризис хозяев затянулся. По личным меркам — до неприличия. В чемпионате даже не вторые, а третьи. В Лиге Европы играли через пень-колоду: очки набирали исправно, но со скрипом и сжатыми зубами. И всё же набирали. Скорее всего, сейчас ничья полностью устроит обе команды.

Хозяева банально не готовы разбирать такого оппонента с позиции силы. Гости же с удовольствием перенесут решение вопроса в Германию. Ждём сравнительно закрытого футбола, где единоборств окажется больше, чем качества. Проверить лобовую ничью с коэффициентом 3.84 — хороший вариант. Если хотите чего-то более надёжного, подумайте об 1Х за 1.81.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android