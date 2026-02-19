«Селтик» — «Штутгарт»: прогноз на матч

Прогноз на матч Лиги Европы «Селтик» — «Штутгарт» от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: «Селтик» не проиграет за 1.81.

По качеству футбола «Штутгарт» – фаворит даже в Глазго, однако брать П2 совсем не хочется. Прежде всего из-за сомнений в том, что гостям удастся показать свою лучшую игру.

Повода для сомнений два. Первый — сумасшедшие трибуны, болеть в Шотландии умеют. «Штутгарт» не так давно получил негативный опыт: в конце октября гостил в Турции у «Фенербахче», не сдюжил (0:1). Второй момент: костяк не выдерживает ритм, а Бундеслига сейчас важнее. Через неё путь в Лигу чемпионов короче. Значит, вероятна ротация.

Это не делает «Селтик» фаворитом. Кризис хозяев затянулся. По личным меркам — до неприличия. В чемпионате даже не вторые, а третьи. В Лиге Европы играли через пень-колоду: очки набирали исправно, но со скрипом и сжатыми зубами. И всё же набирали. Скорее всего, сейчас ничья полностью устроит обе команды.

Хозяева банально не готовы разбирать такого оппонента с позиции силы. Гости же с удовольствием перенесут решение вопроса в Германию. Ждём сравнительно закрытого футбола, где единоборств окажется больше, чем качества. Проверить лобовую ничью с коэффициентом 3.84 — хороший вариант. Если хотите чего-то более надёжного, подумайте об 1Х за 1.81.