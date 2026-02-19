Названы шансы «Динамо» победить «Сочи» в матче КХЛ

19 февраля в Москве местное «Динамо» примет «Сочи». Стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

Это будет четвёртая очная встреча команд в регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом хозяев. Сделать ставку на победу «Динамо» в основное время предлагается с коэффициентом 1.42, в то время как победа «Сочи» оценивается в 7.80. Ничья и овертайм идут за 5.50.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.90, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 2.00. Гол на первой минуте идёт за 11.0.