«Динамо» — «Сочи»: прогноз на матч в Москве

Прогноз на матч КХЛ «Динамо» — «Сочи» от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: победа «Динамо» с форой (-2) за 1.82.

Пауза на Матч звёзд пришлась провалившимся в системный кризис как нельзя кстати. Достаточно времени разобраться в причинах, переваривать случившееся, перестроиться и подтянуть физическую готовность. «Динамо» слишком часто уступает в движении, в прежние годы такого не было. Пять поражений в шести матчах перед МВЗ взялись не просто так.

И всё же на сей раз шансов «Сочи» не оставляем. Динамовцы отдыхали с 15 февраля, проблем с запасом сил не будет. Разница в классе исполнителей колоссальна. Плюс поддержка трибун и преимущество в турнирной мотивации. Вполне достаточно для победы хозяев с форой. Можно даже рискнуть заиграть П1 всухую за 5.00.