Букмекеры оценили шансы Станковича в первом матче Лиги Европы с «Црвеной Звездой»

19 февраля состоится первый матч стыкового раунда Лиги Европы «Лилль» — «Црвена Звезда». Игра пройдёт на стадионе «Декатлон Арена — Пьер-Моруа» в Вильнёв-д'Аске. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Сербский клуб возглавляет бывший тренер «Спартака» Деян Станкович.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Лилля» предлагается с коэффициентом 1.80. Победа «Црвены Звезды» оценивается коэффициентом 4.30. Ничейный исход можно найти в линии за 4.00.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.06, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.80.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.71.