«Лилль» — «Црвена Звезда»: прогноз на матч Лиги Европы

Прогноз на матч Лиги Европы «Лилль» — «Црвена Звезда» от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: «Лилль» победит за 1.80.

Действующий чемпион Сербии провёл предыдущую стадию примечательным образом. Начал с одного очка в трёх турах, после чего на родине команду потихоньку начали отпевать. Ну, вы знаете: шеф, всё пропало, гипс снимают, клиент уезжает. Однако следующие четыре матча закончились победами со счётом 1:0. Как раз с визита французов. Так что критику пришлось отложить.

Впрочем, из-за не лучшей разницы мячей в восьмёрку сильнейших не попали бы даже при победе над «Сельтой» в заключительном туре. Получилась ничья (1:1). «Лилль» на общем этапе не феерил, финишировал в двух очках позади сербов. Запомнился скорее бескомпромиссностью: ни одного мирного исхода, а семь из восьми встреч завершились с разницей в один мяч.

Единственным исключением оказался разгром загребского «Динамо» — 4:0. Во Франции дела складываются паршиво: 2026 год начали ужасно, не выигрывали около двух месяцев, отстали от зоны Лиги чемпионов. Какие-то шансы зацепиться за топ-4 остаются, но в таком случае необходимо прямо сейчас выдавать победную серию.

Сложно сказать, что собой будет представлять «Црвена Звезда» под руководством Деяна Станковича на европейской арене. Зато точно понятно, что французы дома сильны: три победы в четырёх встречах Лиги Европы в родных стенах. Проиграли только ПАОКу, хотя и там забили трижды. П1 за 1.80 напрашивается, альтернатива — ИТБ 1.5 гола «Лилля» за 1.77.