«Карабах» — «Ньюкасл»: прогноз Константина Генича

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Карабах» — «Ньюкасл».

Ставка: «Карабах» победит с форой (+1.5) за 1.80.

«Карабах» уже достиг сумасшедшего результата для себя, вышли в плей-офф, героически сумели нужное количество очков набрать. И «Карабах» играет в стыковых матчах против «Ньюкасла». Вообще с английскими командами «Карабаху» не особо везёт. Уже и с «Челси» встречались на групповой стадии, и с «Ливерпулем», там вообще 0:6 улетели. Это было на выезде.

А вот дома у себя в Баку при сумасшедшей поддержке своих болельщиков «Карабах» может этому «Ньюкаслу» определённые проблемки доставить. Думаю, в ответной встрече всё понятно будет — вряд ли «Карабаху» что-то удастся мощному «Ньюкаслу» навязать. А вот дома, полагаю, «Карабаху» уж точно по силам избежать поражения, например, с разницей в два мяча.

Понятно, что «Ньюкасл» сильнее. Понятно, эта команда более плотная, даже несмотря на обилие хороших футболистов в «Карабахе». Но тем не менее «Ньюкасл» остаётся «Ньюкаслом». Он вообще может на выезде сыграть строго по результату, как это было с «ПСЖ», там ещё могли увезти победу, потому что несколько хороших моментов во втором тайме Гордон тот же не реализовал.

Мне кажется, если «Карабах» и уступит «Ньюкаслу» в домашнем матче, то не более чем с разницей в один мяч. Думаю, сыграть «Карабах» с форой (+1.5) — хороший вариант на эту встречу», — сказал Генич.