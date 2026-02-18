Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Карабах» — «Ньюкасл»: прогноз Константина Генича

«Карабах» — «Ньюкасл»: прогноз Константина Генича
Комментарии

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Карабах» — «Ньюкасл».

Ставка: «Карабах» победит с форой (+1.5) за 1.80.

Материалы по теме
«Карабах» — «Ньюкасл». В Баку умеют портить настроение
«Карабах» — «Ньюкасл». В Баку умеют портить настроение

«Карабах» уже достиг сумасшедшего результата для себя, вышли в плей-офф, героически сумели нужное количество очков набрать. И «Карабах» играет в стыковых матчах против «Ньюкасла». Вообще с английскими командами «Карабаху» не особо везёт. Уже и с «Челси» встречались на групповой стадии, и с «Ливерпулем», там вообще 0:6 улетели. Это было на выезде.

А вот дома у себя в Баку при сумасшедшей поддержке своих болельщиков «Карабах» может этому «Ньюкаслу» определённые проблемки доставить. Думаю, в ответной встрече всё понятно будет — вряд ли «Карабаху» что-то удастся мощному «Ньюкаслу» навязать. А вот дома, полагаю, «Карабаху» уж точно по силам избежать поражения, например, с разницей в два мяча.

Понятно, что «Ньюкасл» сильнее. Понятно, эта команда более плотная, даже несмотря на обилие хороших футболистов в «Карабахе». Но тем не менее «Ньюкасл» остаётся «Ньюкаслом». Он вообще может на выезде сыграть строго по результату, как это было с «ПСЖ», там ещё могли увезти победу, потому что несколько хороших моментов во втором тайме Гордон тот же не реализовал.

Мне кажется, если «Карабах» и уступит «Ньюкаслу» в домашнем матче, то не более чем с разницей в один мяч. Думаю, сыграть «Карабах» с форой (+1.5) — хороший вариант на эту встречу», — сказал Генич.

Материалы по теме
«Брюгге» — «Атлетико». Симеоне не повторит ошибок «Барселоны»
«Брюгге» — «Атлетико». Симеоне не повторит ошибок «Барселоны»
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android