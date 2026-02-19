Скидки
«Фенербахче» — «Ноттингем Форест»: прогноз Александра Елагина

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч Лиги Европы «Фенербахче» — «Ноттингем Форест».

Ставка: два-три гола в матче за 2.00.

«Доменико Тедеско возглавляет «Фенербахче» с сентября прошлого года и работает успешно — команда идёт на втором месте вслед за «Галатасараем», отставая на два очка за 12 туров до финиша. Владелец «Ноттингема» Евангелос Маринакис с августа 2025 года сменил уже трёх тренеров: Нуну Эшпириту Санту, Ангелоса Постекоглу и Шона Дайча, выплатив компенсацию в размере $ 16 млн.

Сейчас команду возглавляет Витор Перейра, ранее работавший с «Олимпиакосом» и делавший с ним «золотой дубль» в сезоне-2014/2015. Однако в Премьер-лиге «Ноттингем» находится рядом с зоной вылета, имея преимущество всего три очка.

Тем не менее в Лиге Европы команда выступает достойно и вполне способна пройти «Фенербахче», тем более смена тренера всегда действует на первых порах как мощное стимулирующее средство для игроков. Поэтому считаю, что фаворита в предстоящем матче нет, так что логично рассмотреть вариант с голами. Думаю, их будет два или три», — заметил Елагин.

