США — Швеция: прогноз Дарьи Мироновой на 1/4 финала Олимпийских игр

Комментарии

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч 1/4 финала ОИ-2026 США — Швеция.

Ставка: США победит за 1.63.

У «Тре Крунур» серьёзные проблемы внутри организации: ветеранов томят, не дают играть, вратарей потряхивает, тот же Хедман не всегда успевает в свой офис. Сборная не смогла зарекомендовать себя как претендента на золото. Шведы теряются под агрессивным давлением, а у США есть любители лезть под кожу.

Чего стоит один Мэттью Ткачук, который кого угодно доведёт до нервного срыва, плюс ассистирует налево и направо (четыре передачи в трёх матчах). Страшно представить, сколько может залететь в ворота Густавссона, если он выйдет стартёром, а его постоянно будет доставать представитель «Флориды Пантерз».

И снова на данной стадии важнее контроль и качество обороны, что напрямую ассоциируется с «низами». Но в этом нет доверия именно к шведской стороне. Джон Торторелла, пусть и в статусе ассистента, попросит сыграть против меланхоличных шведов пожёстче. Главное — не переборщить с удалениями.

Американцы на турнире ещё не встречали сильного сопротивления. Швеция — хороший шанс, чтобы размяться перед Канадой или получить по шапке раньше времени. Я за первый вариант — есть элемент неопределённости, но команда горит желанием. Беру победу США», — сказала Миронова.

