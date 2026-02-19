Скидки
«Лада» — «Ак Барс»: прогноз на матч КХЛ в Тольятти

«Лада» — «Ак Барс»: прогноз на матч КХЛ в Тольятти
Комментарии

Прогноз на матч «Лада» — «Ак Барс» от автора «Чемпионата» Алексея Анисимова.

Ставка: «Ак Барс» победит + тотал меньше 5.5 гола за 2.80.

«Лада» принимает «Ак Барс», конечно, это встреча команд с разными задачами. Тольяттинцы уже потеряли даже математические шансы на плей-офф, а казанцы идут в группе лидеров Востока и продолжают гонку за «Авангардом» и «Металлургом». Для «Ак Барса» это второй выезд после начала гостевой серии. Ранее был Омск, далее ехать в Нижний Новгород. В общем, можно немного передохнуть.

Для «Лады» нынешний отрезок сезона коварен. С одной стороны, давление исчезает — можно играть смелее и на эмоциях. С другой — когда команда уже вылетела из гонки, дисциплина и концентрация часто расплываются, а ошибки в своей зоне — явление нередкое. Свежий пример — 3:5 от такого же неудачника «Барыса», который в этом сезоне пребывает вне топ-8.

«Ак Барс» в этой паре выглядит логичным фаворитом. Он умеет выигрывать такие встречи без лишнего риска, особенно когда идёт плотный график и нельзя устраивать перестрелку. Личные встречи подсказывают сценарий на тоненького: в ноябре «Лада» «кусала» «Ак Барс» в Казани и забрала победу в овертайме. Поэтому разгрома не ждём. Однако П2 через тотал меньше 5.5 шайбы выглядит заманчиво.

