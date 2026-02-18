Лига Ставок и Федерация бокса России продлили генеральное партнёрство

erid: 2RanynVYxEW

Букмекерская компания «Лига Ставок» и Федерация бокса России подписали соглашение о генеральном партнёрстве. Подписи под документом поставили президент «Лиги Ставок» Юрий Красовский и генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин.

Фото: Пресс-служба Лига Ставок

Сотрудничество направлено на дальнейшее развитие и популяризацию бокса в России, поддержку национальных турниров и спортсменов, а также реализацию совместных маркетинговых и социально-ответственных проектов.

«Для нас большая гордость продлить контракт с Федерацией бокса России. Мы сотрудничаем с 2019 года, и это стало для компании «Лига Ставок» лучшим партнёрством. Федерация бокса России служит примером для других спортивных федераций. Хотя мы работаем почти со всеми федерациями, Федерация бокса – это лидер. Здесь на переднем плане стоят не только спорт и бокс, но и благотворительные проекты. Мы с гордостью носим звание генерального партнёра Федерации бокса России и выражаем глубокую благодарность за совместную работу. Бокс объединяет!» — отметил президент букмекерской компании «Лига Ставок» Юрий Красовский.

Генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин: «Умар Кремлёв начал сотрудничество с компанией «Лига Ставок», которое длится уже семь лет. А мы продолжаем эту работу, конечно, данное партнёрство необходимо. Я думаю, для каждой федерации и для нас тоже это стратегически важно. Мы проводим много мероприятий и работать становится легче, если есть сильный и надёжный партнёр. Любое партнёрство зарождается, когда есть общая цель и понимание. Партнёрство зарождается не из дружбы, а из общих целей, но позже всё равно перерастает в дружбу. У нас появились новые проекты, в которых мы тоже успешны».

Букмекерская компания «Лига Ставок» является генеральным партнёром Федерации бокса России с 2019 года. За это время совместно организованы и проведены пять чемпионатов России среди мужчин, чемпионаты России среди женщин, турниры «Лига Ставок. Однажды в ринге» и «Лига Ставок. Ночь чемпионов IBA», а Кубок Победы пройдёт уже в пятый раз. Также партнёры совместно принимали участие в Форуме «Россия – спортивная держава» и спортивной программе ПМЭФ.

Реклама. 18+. Рекламодатель ООО «ПМБК», ИНН 7729607406

«Подробная информация об организаторе основанных на риске игр, пари (ООО «ПМБК»), о правилах их проведения, о призовом фонде таких игр, пари, сроках розыгрышей, количестве призов или выигрышей, о сроках, месте и порядке получения призов или выигрышей — на сайте ligastavok.ru».