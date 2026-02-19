Скидки
«Лада» — «Ак Барс»: прогноз Владимира Крикунова на матч КХЛ

Заслуженный тренер России, экс-наставник национальной сборной России Владимир Крикунов дал прогноз на матч КХЛ «Лада» – «Ак Барс».

Ставка: «Ак Барс» победит за 1.65.

«При очень плотном календаре отдельно взятая команда может сотворить сенсацию в любой момент. Что и показала «Лада», обыграв во вторник ЦСКА. Но на второй подряд успех в матче с топ-клубом хозяевам рассчитывать всё же не стоит.

Во-первых, «Ак Барс» не захочет наступать на армейские грабли и не позволит себе недооценку соперника. Во-вторых, у казанцев в хорошей форме вратарь Билялов, начинают «просыпаться» звёздные нападающие. Наконец, турнирная мотивация гостей гораздо выше. Им очень нужны очки, а оппонент потерял шансы на плей-офф.

Так что в победе «Ак Барса» не сомневаюсь. Но при этом ставил бы на то, что она будет скромной. В одну-две шайбы, с тоталом меньше пяти шайб. Позавчерашние 5:2 в Омске не должны никого обманывать. В успешной для себя встрече казанцы всё-таки больше терпели и отбивались, действовали отнюдь не с позиции силы. Вот и с «Ладой» они будут играть аккуратно. А тольяттинцы точно не развалятся под давлением нападения соперника», — сказал Крикунов.

