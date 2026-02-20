«Нефтехимик» — «Спартак»: прогноз Артура Хайруллина на матч КХЛ

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч КХЛ «Нефтехимик» — «Спартак».

Ставка: «Нефтехимик» не проиграет за 1.74.

«Нефтехимик» после перерыва на Матч звёзд никак не может собраться — команда Игоря Гришина проиграла четыре матча подряд в основное время. В итоге нижнекамцы опустились с пятого места на шестое, а если серия продолжится, то под вопросом и вообще место команды в восьмёрке. Команда из Татарстана уверенно начала сезон и радовала зрелищной игрой, но за последнее время всё изменилось в худшую сторону.

У «Спартака» тоже не всё в порядке. По-прежнему отсутствует в расположении команды главный тренер Алексей Жамнов — его обязанности исполняет Александр Барков. В последнем матче красно-белые были разгромлены в Минске, да и в целом проиграли четыре из пяти последних матчей. «Спартак» обосновался на восьмом месте в Западной конференции: упасть ниже будет невозможно, но и подниматься выше надо обязательно — встреча в первом раунде Кубка Гагарина с «Локомотивом» не предвещает ничего хорошего.

В нынешнем сезоне команды ещё не играли между собой, но я рискну поставить на то, что «Нефтехимик» не проиграет в основное время. Неудачная серия команды Гришина должна прерваться. В «Спартаке» же каких-то позитивных перемен ждём с возвращением Жамнова: пока команда выглядит довольно блекло», — сказал Хайруллин.