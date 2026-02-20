Канада — Финляндия: прогноз Дарьи Мироновой на полуфинал Олимпиады

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на полуфинал ОИ-2026 Канада — Финляндия.

Ставка: тотал меньше 6 голов за 1.60.

«Для канадцев матч с чехами должен стать самым большим уроком на этой Олимпиаде. Североамериканские звезды мучились против андердогов вплоть до победного гола Митча Марнера в овертайме (4:3), до конца не осознавая, смогут ли одолеть усердных и настойчивых чехов. У сборной Канады не было целостности в игре, кто в лес, кто по дрова, а после травмы Сидни Кросби вообще потерялись.

Финляндия — самая запутанная команда турнира, как и соперники, добывшая победу в овертайме (3:2). Швейцарцы вели 2:0 до середины третьего периода, а к 14-й минуте решила включиться и сборная Суоми. Снова постарались игроки «Флориды Пантерз» Лунделль и Луостаринен, ассистировав Себастьяну Ахо, а также троица из «Даллас Старз». Для сборной, тяжело стартовавшей на Играх (1:4 со Словакией), выйти в полуфинал — уже мощное достижение в нынешних условиях.

Финны не любители работать под давлением, а это именно то, что активирует Канада, — форчекинг, форчекинг и форчекинг. Чем ближе к финалу, тем меньше выбора. Резонно предположить, что все будут осторожничать на старте и работать на результат», — сказала Миронова.