США — Словакия: прогноз Дарьи Мироновой на полуфинал ОИ-2026

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на полуфинал ОИ-2026 по хоккею США — Словакия.

Ставка: тотал меньше 6.5 гола за 1.60.

«Американцы, как и канадские коллеги, буквально отмучились в предыдущем матче против Швеции. Игра была скучной, вязкой, а вратарь Хеллебайк снова показал, что пока не тянет на статус кубкового бойца: дрогнул в финале Турнира четырёх наций, не выдерживает в плей-офф НХЛ, не дотянул и до сухой победы своей команды полторы минуты.

Сборной США не хватает свежести в составе, а большинство такое же никчёмное, как и у «Нью-Йорк Рейнджерс». Словакия — одна из немногих команд на Олимпиаде, которая показала характер, желание и стремление к победам с ограниченным количеством звёзд. Виден характер, разный опыт игры, включая КХЛ, НХЛ и европейские лиги. Как показывает турнир, наличие энхаэловцев не гарантирует успех.

Вряд ли словакам удастся так «расчехлиться», как против Германии (6:2). Плюс в рамках олимпийского турнира они ещё не встречали такую оборону и вратарскую линию, как у американцев.

Этот матч имеет шанс стать горячим только благодаря напору словаков. Они без боя не сдадутся, но их ресурсы более лимитированы. Так что большого количества заброшенных шайб я здесь не жду», — сказала Миронова.