Канада — Финляндия: букмекеры оценили шансы в полуфинале Олимпийских игр

20 февраля в полуфинале хоккейного турнира Олимпийских игр сыграют сборные Канады и Финляндии. Матч пройдёт на «Арене Санта Джулия» в Милане. Стартовое вбрасывание запланировано на 18:40 мск.

Букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. Сделать ставку на победу сборной Канады в основное время предлагается с коэффициентом 1.35.

Победа сборной Финляндии оценивается коэффициентом 6.92. Ничью и овертайм можно найти в линии за 5.82.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.81, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 2.00. Гол на первой минуте встречи оценивается в 12.0.