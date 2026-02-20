Канада — Финляндия: прогноз на полуфинал ОИ-2026 в Италии

Прогноз на матч 1/2 финала ОИ Канада — Финляндия от автора «Чемпионата» Алексея Анисимова.

Ставка: тотал меньше 5.5 гола за 1.81.

Линия почти не оставляет Финляндии воздуха, но полуфиналы Олимпиады редко вытекают из логики группового этапа. Канада после тяжёлой Чехии вряд ли полезет в безумный хоккей «вперёд-назад» с первых смен. Купер скорее закрутит гайки, заставит финнов много работать без шайбы и постарается выиграть спецбригадами и короткими отрезками давления.

У Финляндии свой понятный план: пережить стартовый натиск, не нахватать удалений и дотянуть матч до нервной концовки, где один рикошет или осечка соперника решают всё. Но чем дольше игра остаётся равной, тем ценнее дисциплина — и это обычно приводит к более «низовому» рисунку. Поэтому вместо охоты за чистой победой фаворита логичнее сыграть от тотала. Берём тотал меньше 5.5 шайбы.