Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Канада — Финляндия: прогноз на полуфинал ОИ-2026 в Италии

Канада — Финляндия: прогноз на полуфинал ОИ-2026 в Италии
Комментарии

Прогноз на матч 1/2 финала ОИ Канада — Финляндия от автора «Чемпионата» Алексея Анисимова.

Ставка: тотал меньше 5.5 гола за 1.81.

Линия почти не оставляет Финляндии воздуха, но полуфиналы Олимпиады редко вытекают из логики группового этапа. Канада после тяжёлой Чехии вряд ли полезет в безумный хоккей «вперёд-назад» с первых смен. Купер скорее закрутит гайки, заставит финнов много работать без шайбы и постарается выиграть спецбригадами и короткими отрезками давления.

У Финляндии свой понятный план: пережить стартовый натиск, не нахватать удалений и дотянуть матч до нервной концовки, где один рикошет или осечка соперника решают всё. Но чем дольше игра остаётся равной, тем ценнее дисциплина — и это обычно приводит к более «низовому» рисунку. Поэтому вместо охоты за чистой победой фаворита логичнее сыграть от тотала. Берём тотал меньше 5.5 шайбы.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android