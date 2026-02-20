Скидки
Аделия Петросян стала шестой на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Сыграл коэффициент 6.00

Аделия Петросян стала шестой на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Сыграл коэффициент 6.00
Трёхкратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян заняла шестое место на Олимпийских играх – 2026 в Италии. В сумме от судей за КП и ПП ученица Этери Тутберидзе получила 214,53 балла. Золото Игр завоевала чемпионка мира 2025 года из США Алиса Лью.

Отстранённость без права на ошибку. Аделии Петросян нечего стыдиться
Отстранённость без права на ошибку. Аделии Петросян нечего стыдиться

После короткой программы россиянка занимала пятое место. Однако в произвольной программе допустила дорогую ошибку.

Ставки на попадание россиянки в десятку сильнейших принимались с коэффициентом 1.06: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1060 рублей. Заключить пари на то, что Петросян не попадёт в топ-5, предлагалось с коэффициентом 6.00.

Ставки на то, что россиянка окажется без медали, принимались 3.20.

Американка Лью стала двукратной олимпийской чемпионкой! А наша Аделия лишь шестая — увы
Американка Лью стала двукратной олимпийской чемпионкой! А наша Аделия лишь шестая — увы
