Аделия Петросян стала шестой на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Сыграл коэффициент 6.00

Трёхкратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян заняла шестое место на Олимпийских играх – 2026 в Италии. В сумме от судей за КП и ПП ученица Этери Тутберидзе получила 214,53 балла. Золото Игр завоевала чемпионка мира 2025 года из США Алиса Лью.

После короткой программы россиянка занимала пятое место. Однако в произвольной программе допустила дорогую ошибку.

Ставки на попадание россиянки в десятку сильнейших принимались с коэффициентом 1.06: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1060 рублей. Заключить пари на то, что Петросян не попадёт в топ-5, предлагалось с коэффициентом 6.00.

Ставки на то, что россиянка окажется без медали, принимались 3.20.