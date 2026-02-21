Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Осасуна» — «Реал» Мадрид: прогноз Константина Генича

«Осасуна» — «Реал» Мадрид: прогноз Константина Генича
Комментарии

Комментатор Константин Генич дал прогноз на игру Ла Лиги «Осасуна» — «Реал».

Ставка: обе забьют за 1.68.

Материалы по теме
«Осасуна» — «Реал». Лига чемпионов важнее
«Осасуна» — «Реал». Лига чемпионов важнее

«Реал» обошёл «Барселону» в турнирной таблице, воспользовавшись поражением каталонцев от «Жироны», а сам обыграл «Реал Сосьедад», а после этого взял реванш у «Бенфики» в Лиссабоне. «Реал» сейчас хорош, в отличной форме Винисиус.

Но «Осасуна» в Памплоне очень кусачая, она не проигрывает уже пять матчей подряд в чемпионате. Дома она забивает в каждом матче в этом сезоне. Учитывая неровную игру «Реала» в обороне, а также очень хорошие стандарты в исполнении «Осасуны», хозяева могут доставить мадридцам проблемы.

Я возьму в этом матче ставку «обе забьют». Практически не сомневаюсь, что здесь будет обмен забитыми мячами», — сказал Генич.

Материалы по теме
«ПСЖ» — «Метц». Без права на расслабленность
«ПСЖ» — «Метц». Без права на расслабленность
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android