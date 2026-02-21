«Осасуна» — «Реал» Мадрид: прогноз Константина Генича

Комментатор Константин Генич дал прогноз на игру Ла Лиги «Осасуна» — «Реал».

Ставка: обе забьют за 1.68.

«Реал» обошёл «Барселону» в турнирной таблице, воспользовавшись поражением каталонцев от «Жироны», а сам обыграл «Реал Сосьедад», а после этого взял реванш у «Бенфики» в Лиссабоне. «Реал» сейчас хорош, в отличной форме Винисиус.

Но «Осасуна» в Памплоне очень кусачая, она не проигрывает уже пять матчей подряд в чемпионате. Дома она забивает в каждом матче в этом сезоне. Учитывая неровную игру «Реала» в обороне, а также очень хорошие стандарты в исполнении «Осасуны», хозяева могут доставить мадридцам проблемы.

Я возьму в этом матче ставку «обе забьют». Практически не сомневаюсь, что здесь будет обмен забитыми мячами», — сказал Генич.