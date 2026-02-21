Скидки
СКА — ЦСКА: прогноз Владимира Крикунова на матч КХЛ

СКА — ЦСКА: прогноз Владимира Крикунова на матч КХЛ
Комментарии

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов дал прогноз на матч КХЛ СКА – ЦСКА.

Ставка: тотал меньше 5 голов за 1.65.

«У команды Никитина всегда особый настрой на невских армейцев. А уж после того как ЦСКА получил болезненный щелчок по носу в Тольятти, в армейском дерби гости выложатся по максимуму. И, скорее всего, победят. Не стал бы переоценивать последние успехи СКА. Против тех, кто слабее по составу или был измотан плотным календарём, питерцы выглядели неплохо. Но как только в гости к ним приехал серьёзный оппонент из Череповца, они тут же проиграли.

ЦСКА сильнее и в дисциплине, и в тактической обученности – и это те факторы, которые должны принести два очка. Но при этом победа москвичей вряд ли будет результативной. Они в последних четырёх встречах забросили всего 6 шайб, а больше трёх голов за матч и вовсе забивали аж в конце января. Нас ждёт нерезультативный матч: 4 шайбы на двоих – максимум, что увидят зрители армейского дерби», — сказал Крикунов.

