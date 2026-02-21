Скидки
«Торпедо» — «Ак Барс»: прогноз Владимира Крикунова на матч КХЛ

«Торпедо» — «Ак Барс»: прогноз Владимира Крикунова на матч КХЛ
Заслуженный тренер России, экс-наставник национальной сборной России Владимир Крикунов дал прогноз на матч КХЛ «Торпедо» – «Ак Барс».

Ставка: тотал больше 5 голов за 1.72.

«Десять дней назад нижегородцы едва не обыграли команду Гатиятулина в гостях, добившись ничьей в основное время. Теперь они вполне могут рассчитывать как минимум на повторение того сценария. «Ак Барс» крепко намучился в Тольятти, забив победный гол только на 58-й минуте. В свою силу – особенно в атаке – казанцы сейчас не играют. И во встрече с соперником, более мотивированным, чем «Лада», это может стать решающим фактором.

Тем более что хозяева посвежее – на этой неделе они играли всего однажды, да и то с «Драконами». «Торпедо» в основное время не проиграет, а что касается заброшенных шайб в матче – оборона обоих клубов неидеальна, в закрытый хоккей они точно играть не смогут. Так что шесть шайб на двоих как минимум», — сказал Крикунов.

