Стали известны шансы «Ливерпуля» победить «Ноттингем Форест» в АПЛ

22 февраля состоится матч 27-го тура чемпионата Англии по футболу «Ноттингем Форест» — «Ливерпуль». Игра пройдёт на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме. Стартовый свисток запланирован на 17:00 мск

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» предлагается с коэффициентом 1.86.

Победа «Ноттингем Форест» оценивается коэффициентом 4.10. Ничейный исход можно найти в линии за 3.90.

При этом аналитики ждут высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 2.20, а тотал больше 2.5 мяча — за 1.69.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.64. Гол в каждом тайме идёт за 1.67.