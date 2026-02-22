Скидки
«Ноттингем Форест» — «Ливерпуль»: прогноз на матч

«Ноттингем Форест» — «Ливерпуль»: прогноз на матч
Прогноз на матч чемпионата Англии «Ноттингем Форест» — «Ливерпуль» от автора «Чемпионата» Алексея Анисимова.

Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.86.

«Ливерпуль» здесь интересен своей мотивацией. Во-первых, турнирной задачей: очки нужны, потому что вокруг высокая плотность и любая осечка — минус несколько позиций. А ведь борьба за Лигу чемпионов нешуточная. Во-вторых, личной историей: в первом круге «Ноттингем Форест» увёз с «Энфилда» 3:0, и такие пощёчины обычно не забываются.

Да, у гостей тоже хватает кадровых проблем, список травмированных длинный. Но ключевое — не в фамилиях, а в качестве структуры. «Красные» даже при ротации чаще сохраняют контроль над игрой, чем соперники из нижней части таблицы. «Ливерпуль» будет давить позиционно и методично, а «Ноттингем» — терпеть, ждать стандартов и редких выходов в быстрые атаки даже дома.

Ставить на разгром мы бы не стали: фактор нового тренера и домашнего поля добавит хозяевам упрямства. Но по сумме вводных логичнее всего, конечно, выглядит победа гостей, на классе.

