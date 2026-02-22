Скидки
«Аталанта» — «Наполи»: букмекеры назвали фаворита главного матча тура Серии А

«Аталанта» — «Наполи»: букмекеры назвали фаворита главного матча тура Серии А
22 февраля в матче 26-го тура чемпионата Италии по футболу встретятся «Аталанта» и «Наполи». Игра пройдёт на стадионе «Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия» в Бергамо. Стартовый свисток запланирован на 17:00 мск.

Букмекеры отдают минимальное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Аталанты» предлагается с коэффициентом 2.44, а победа «Наполи» оценивается коэффициентом 3.23. Ничейный исход можно найти в линии за 3.15.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.75, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.15.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.84.

