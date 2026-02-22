Скидки
«Аталанта» — «Наполи»: прогноз на матч чемпионата Италии

«Аталанта» — «Наполи»: прогноз на матч чемпионата Италии
Прогноз на матч чемпионата Италии «Аталанта» — «Наполи» от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: ИТБ 1 гола «Наполи» за 1.88.

«Наполи» в турнирной таблице повыше, однако это результат первых месяцев сезона, когда бергамаски представляли собой жалкое зрелище. «Аталанта» со своим агрессивным вертикальным футболом, постоянным напором и готовностью добраться до чужой штрафной за несколько секунд выглядит гораздо конкретнее и интереснее. Добавьте сюда фактор своего поля.

В общем, спорить с букмекерами сложно: хозяева в самом деле фавориты. Аргументы против? Целых два. Прежде всего четыре предыдущие очные встречи в Бергамо заканчивались победой неаполитанцев. Всякий раз гости забивали как минимум дважды — 3:1, 2:1, 2:1 и 3:2. Второй момент: у хозяев на носу ответная игра стыкового раунда Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией». Откуда брать силы?

У «Наполи» после вылета из всех остальных турниров будет фора в свежести и времени на подготовку, а футбол Конте во многом строится на физической подготовке и недельном цикле. Теперь он наконец-то на своей территории. И будет мстить.

Брать ли победу гостей с нулевой форой за 2.27 — дело вкуса. А вот ИТБ 1 гола «Наполи» за 1.88 выглядит надёжно. С пустыми руками действующий чемпион не уедет.

