Стали известны шансы «Тоттенхэма» отобрать очки у «Арсенала» в дерби

Стали известны шансы «Тоттенхэма» отобрать очки у «Арсенала» в дерби
22 февраля пройдёт матч 27-го тура чемпионата Англии по футболу «Тоттенхэм» — «Арсенал». Игра пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Букмекеры считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 1.61, а победа «Тоттенхэма» оценивается коэффициентом 6.50.

Ничейный исход можно найти в линии за 4.08. Если «Тоттенхэм» не проиграет, зайдёт коэффициент 2.40 (42%).

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.04, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.83. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.88.

