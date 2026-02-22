«Тоттенхэм» — «Арсенал»: прогноз «Чемпионата»

Прогноз на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Арсенал» от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: победа «Арсенала» с разницей в один мяч за 3.70.

Для появления реальных шансов в дерби «Тоттенхэму» смены тренера не хватит. Нужно как минимум менять состав и логотип, а ещё лучше — название. Ну, чтобы наверняка. Обычно перестановки в тренерском штабе повышают вероятность сенсаций. Эмоциональный импульс — это раз. Соперникам труднее понять, к чему готовиться, — это два.

Только запас прочности у лидера АПЛ слишком велик. Оборона крайне надёжна: в центре мышь не проскочит, направляют оппонентов на фланги и провоцируют на ошибки. А в атаке угроза равномерно размазана между целой группой футболистов. Плюс стандарты, конечно. На характере «Тоттенхэм» наверняка даст бой и заставит гостей потрудиться, но не более того.

Скажем, в четырёх последних очных матчах «Арсенал» трижды выигрывал с разницей в один мяч. С одной стороны, «Тоттенхэм» сейчас не представляет особой угрозы. С другой — подопечным Артеты много не надо, сушить результат умеют на зависть. Если П2 + тотал меньше 4.5 гола за 1.92 вас не устраивает, тогда рассмотрите П2 с разницей в один мяч за 3.70. Это не «Вулверхэмптон», настрой будет серьёзный.