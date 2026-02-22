Букмекеры оценили шансы «Барселоны» победить «Леванте» в чемпионате Испании

22 февраля состоится матч 25-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Леванте». Игра пройдёт на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне. Стартовый свисток запланирован на 18:15 мск.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.14.

Победа «Леванте» оценивается коэффициентом 15.0. Ничейный исход можно найти в линии за 12.0.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 4.20, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.23.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.71.