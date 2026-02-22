Скидки
«Барселона» — «Леванте»: прогноз на матч чемпионата Испании

Прогноз на матч чемпионата Испании «Барселона» — «Леванте» от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: «Барселона» победит в первом тайме с форой (-1) за 1.82.

«Барселона» в первом круге едва не потеряла очки. Отыгрывалась с 0:2, а решающий мяч состоялся в компенсированное время благодаря автоголу (3:2). Нужно учитывать, что дело происходило на самом старте сезона, во 2-м туре. Сине-гранатовые тогда смотрелись не лучшим образом. Есть подозрение, что на этот раз будет проще. На потерю лидерства в Ла Лиге нужно отвечать. К тому же поводов злиться достаточно: ошибка судьи в эпизоде с решающим голом от «Жироны» (1:2) признана официально.

Взглянем на статистику очных встреч: у «Барселоны» четыре из пяти последних побед на своём поле — всухую. Высокая линия обороны гарантирует соперникам моменты, хотя вообще ставка П1 всухую за 2.28 достойна внимания. «Леванте» в гостях забивает немного. Вариант попроще — победа «Барселоны» в первом тайме с форой (-1) за 1.82. На своём поле каталонцы любят начинать агрессивно, а победа с разницей в один мяч обеспечит возврат.

Ещё один несомненно важный аргумент — чемпионская гонка. Из-за сенсационного поражения в дерби с «Жироной» подопечные Ханси Флика пропустили на первое место мадридский «Реал», который с Арбелоа в Ла Лиге безупречен. Так что ещё одну осечку, третью подряд, руководство каталонского клуба может не понять. Особенно на фоне 0:4 от «Атлетико» в Кубке Испании.

