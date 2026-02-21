Словакия — Финляндия: прогноз Дарьи Мироновой на матч ОИ-2026

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч за третье место Олимпиады Словакия — Финляндия.

Ставка: Финляндия победит за 1.53.

«Встреча золотых и бронзовых медалистов пекинской Олимпиады. Оба выложились морально и физически в полуфиналах — Финляндия 2:3 с Канадой, а Словакия 2:6 с США. Как только финны начали играть в хоккей, канадцы потерялись. Было приятно наблюдать, как сборная Суоми включилась с Канадой с первых секунд, повела, но испугалась успеха и встала во втором периоде.

На попытки вернуть преимущество не хватило времени и сил. К сожалению, есть большие вопросы к судейству, которое стало одним из ключевых факторов, почему канадцы прошли дальше. По качеству игры и характеру финны не уступали и провели свой лучший матч на турнире.

Словакия — одна из самых усердных и ярких команд Олимпиады одержала три победы в пяти матчах и уступила лишь соперникам, которые при желании хорошо обороняются — 2:6 с США и 3:5 со Швецией. Команда берёт напором и бескомпромиссностью. У Юрая Слафковски 4+4 в пяти играх. Его стабильность позволила ему пройти весь турнир в топ-5.

Если финны заберут среднюю зону, надёжно сыграют в обороне и покажут такую же сплоченность, как и в игре с Канадой, займут своё место в топ-3. Так что фаворит для меня здесь очевиден», — сказала Миронова.