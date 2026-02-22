Скидки
Канада — США: назван самый вероятный счёт финала Олимпиады

22 февраля в финале хоккейного турнира Олимпийских игр сыграют сборные Канады и США. Матч пройдёт на «Арене Санта Джулия» в Милане. Стартовое вбрасывание запланировано на 16:10 мск.

Букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. Сделать ставку на победу сборной Канады в основное время предлагается с коэффициентом 2.30, что составляет около 43% вероятности.

Победа сборной США оценивается коэффициентом 2.92 (34%). Ничью и овертайм можно найти в линии за 4.15 (23%).

Тотал меньше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.64, а тотал больше 5.5 шайбы — за 2.26.

Самый вероятный счёт — ничья 2:2 по итогам трёх периодов (7.30). Следом идёт точный счёт 3:3 (9.80), а также 1:1 (12.0) и 3:2 в пользу Канады (13.0).

