Канада — США: прогноз Дарьи Мироновой на финал Олимпиады

Канада — США: прогноз Дарьи Мироновой на финал Олимпиады
Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на финал ОИ-2026 Канада — США.

Ставка: тотал меньше 5.5 гола за 1.60.

«Вполне ожидаемый и предсказуемый финал Олимпиады-2026. Оба коллектива были на грани вылета на стадии четвертьфинала.

В составе канадцев пять лучших игроков НХЛ из топ-6 по игре в большинстве: Райнхарт, Селебрини, Макдэвид, Макар и Маккиннон. Зато Болди и Гюнцель (США) — лидеры лиги по реализации опасных моментов. Также у американцев три самых взрывных (Хьюз и Веренски) и быстрых (Сандерсон) защитника. Канадцы рассчитывают на большинство, в этих ситуациях игроки решают всё сами.

Так что американцам нужно серьёзно задуматься о дисциплине. При игре «5 на 5» у «кленовых» каламбур и конфуз, поскольку тренерский штаб не управляет командой. В роли лидера на скамейке числится Кросби. Формула успеха для этой пары: дуэль вратарей, плотность и минимум пространства, оборона на первом месте, поэтому больше пяти шайб мы вряд ли здесь увидим», — сказала Миронова.

