«Тоттенхэм» — «Арсенал»: прогноз Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший футболист сборной России Роман Павлюченко дал прогноз на игру АПЛ «Тоттенхэм» — «Арсенал».

Ставка: «Арсенал» победит за 1.65, победа «Арсенала» с разницей в один мяч за 3.40.

«Назначение нового главного тренера даёт командам моральный буст, после подобных перестановок нередко случаются сенсации.

В последних матчах «Арсенал» в тяжёлой борьбе переигрывал «Тоттенхэм». Не жду разгрома, скорее волевая победа — 1:0 или 2:1, на характере. «Тоттенхэм» может выдать один хороший матч, но класса сегодня больше у подопечных Артеты. Поэтому «Арсенал» на выезде заберёт три очка, как мне кажется», — отметил Павлюченко.