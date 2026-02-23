Скидки
Стали известны шансы «Манчестер Юнайтед» победить «Эвертон»

Стали известны шансы «Манчестер Юнайтед» победить «Эвертон»
23 февраля состоится матч 27-го тура чемпионата Англии по футболу «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Хилл Дикинсон» в Ливерпуле. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Манчестер Юнайтед» предлагается с коэффициентом 1.95.

Победа «Эвертона» оценивается коэффициентом 3.65. Ничейный исход можно найти в линии за 4.07.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.15, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.74.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.63.

