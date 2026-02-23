«Болонья» — «Удинезе»: определён фаворит матча чемпионата Италии

23 февраля в матче 26-го тура чемпионата Италии встретятся «Болонья» и «Удинезе». Игра пройдёт на стадионе «Ренато Далль'Ара» в Болонье. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Болоньи» предлагается с коэффициентом 1.90.

Победа «Удинезе» оценивается коэффициентом 4.25. Ничейный исход можно найти в линии за 3.63.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.71, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.22.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00.