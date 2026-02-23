Скидки
«Алавес» — «Жирона»: коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании

«Алавес» — «Жирона»: коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании
23 февраля состоится матч 25-го тура чемпионата Испании «Алавес» — «Жирона». Игра пройдёт на стадионе «Мендисорроса» в Витории. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Алавеса» предлагается с коэффициентом 2.42.

Победа «Жироны» оценивается коэффициентом 3.53. Ничейный исход можно найти в линии за 2.95.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.55, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.55. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.10.

