«Вильярреал» — «Валенсия»: прогноз Михаила Моссаковского

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на игру Ла Лиги «Вильярреал» — «Валенсия».

Ставка: тотал больше 4.5 жёлтой карточки за 1.70.

«Турнирная мотивация с обеих сторон высокая, поэтому жду тяжёлую и эмоциональную игру. Хочу сосредоточиться на дисциплине. Команды регулярно выдают «верхи» по карточкам, но в данном случае особое внимание привлекает фигура арбитра — Хесуса Хиля Мансано.

В среднем он показывает 4,3 жёлтые карточки за матч в последних 10 встречах. Однако важно учитывать нюанс: в еврокубках он судит мягче, а вот во внутренних турнирах Испании — один из самых строгих арбитров. Если посмотреть его последние пять матчей в национальных соревнованиях, только один раз был «низ» в игре с участием мадридского «Реала», что само по себе показательно. В остальных четырёх встречах — шесть и более жёлтых карточек.

С учётом турнирного давления, характера противостояния и манеры судейства, мне кажется, здесь фактор арбитра может стать определяющим. Матч, который в иной ситуации мог бы остановиться на границе четыре-пять предупреждений, вполне способен уйти в уверенный «верх». Поэтому ожидаю увидеть здесь минимум пять жёлтых карточек», — сказал Моссаковский.