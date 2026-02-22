Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Вильярреал» — «Валенсия»: прогноз Михаила Моссаковского

«Вильярреал» — «Валенсия»: прогноз Михаила Моссаковского
Комментарии

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на игру Ла Лиги «Вильярреал» — «Валенсия».

Ставка: тотал больше 4.5 жёлтой карточки за 1.70.

«Турнирная мотивация с обеих сторон высокая, поэтому жду тяжёлую и эмоциональную игру. Хочу сосредоточиться на дисциплине. Команды регулярно выдают «верхи» по карточкам, но в данном случае особое внимание привлекает фигура арбитра — Хесуса Хиля Мансано.

В среднем он показывает 4,3 жёлтые карточки за матч в последних 10 встречах. Однако важно учитывать нюанс: в еврокубках он судит мягче, а вот во внутренних турнирах Испании — один из самых строгих арбитров. Если посмотреть его последние пять матчей в национальных соревнованиях, только один раз был «низ» в игре с участием мадридского «Реала», что само по себе показательно. В остальных четырёх встречах — шесть и более жёлтых карточек.

С учётом турнирного давления, характера противостояния и манеры судейства, мне кажется, здесь фактор арбитра может стать определяющим. Матч, который в иной ситуации мог бы остановиться на границе четыре-пять предупреждений, вполне способен уйти в уверенный «верх». Поэтому ожидаю увидеть здесь минимум пять жёлтых карточек», — сказал Моссаковский.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android