«Вильярреал» — «Валенсия»: прогноз Константина Генича

Комментатор Константин Генич дал прогноз на игру Ла Лиги «Вильярреал» — «Валенсия».

Ставка: второй тайм результативнее первого за 2.12.

«Вильярреал» потихонечку выправляет ситуацию. Была неприятная серия, были неудачные матчи. Перенесённая игра на этой неделе была очень важной для команды, в мини-дерби удалось победить «Леванте» благодаря голу Микаутадзе, взяли важные три очка.

Сейчас «Вильярреал» играет дома с «Валенсией», которая в прошлом туре выдала хороший матч с «Леванте». Сейчас ещё одно региональное дерби с «Вильярреалом». Как отобороняться — «Валенсия» потихонечку-потихонечку начала понимать, уже после 20-го тура.

С «Реалом» первый тайм очень неплохо в обороне смотрелись, ничего не пропустили от «Леванте» в прошлой игре на выезде. Думаю, что здесь «Валенсия» такой же футбол примерно изберёт. А во втором тайме, когда будут замены, футболисты подустанут, наверное, должны пойти голы», — сказал Генич.