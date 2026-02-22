Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Вильярреал» — «Валенсия»: прогноз Константина Генича

«Вильярреал» — «Валенсия»: прогноз Константина Генича
Комментарии

Комментатор Константин Генич дал прогноз на игру Ла Лиги «Вильярреал» — «Валенсия».

Ставка: второй тайм результативнее первого за 2.12.

Материалы по теме
«Барселона» снова доминирует и топ-матч «Аталанта» — «Наполи» в Серии А
«Барселона» снова доминирует и топ-матч «Аталанта» — «Наполи» в Серии А

«Вильярреал» потихонечку выправляет ситуацию. Была неприятная серия, были неудачные матчи. Перенесённая игра на этой неделе была очень важной для команды, в мини-дерби удалось победить «Леванте» благодаря голу Микаутадзе, взяли важные три очка.

Сейчас «Вильярреал» играет дома с «Валенсией», которая в прошлом туре выдала хороший матч с «Леванте». Сейчас ещё одно региональное дерби с «Вильярреалом». Как отобороняться — «Валенсия» потихонечку-потихонечку начала понимать, уже после 20-го тура.

С «Реалом» первый тайм очень неплохо в обороне смотрелись, ничего не пропустили от «Леванте» в прошлой игре на выезде. Думаю, что здесь «Валенсия» такой же футбол примерно изберёт. А во втором тайме, когда будут замены, футболисты подустанут, наверное, должны пойти голы», — сказал Генич.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android