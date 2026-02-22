Стали известны шансы Дарьи Непряевой в женском масс-старте на Олимпийских играх

22 февраля российская лыжница Дарья Непряева примет участие в марафоне на 50 км на Олимпийских играх – 2026 в Италии. Начало гонки – в 12:00 мск.

Фаворитами гонки считаются норвежка Астрид Ойре Слинд (2.20) и шведка Эбба Андерсон (2.70). Следом идут Хейди Венг из Норвегии (4.50), Кертту Нисканен из Финляндии (10.5), а также Тереза Штадлобер из Австрии (15.0).

Дарья Непряева находится на 14-м месте в списке фаворитов, ставки на её победу принимаются с коэффициентом 80.0. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 80 тыс. рублей.

Если россиянка попадёт на подиум, сыграет коэффициент 30.0. Место в шестёрке сильнейших оценивается в 7.50.

Ранее на Олимпиаде-2026 Непряева заняла 17-е место в скиатлоне и 21-е место в разделке на 10 км.