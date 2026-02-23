Скидки
«Ньюкасл» — «Карабах»: коэффициенты на ответный матч Лиги чемпионов

«Ньюкасл» — «Карабах»: коэффициенты на ответный матч Лиги чемпионов
24 февраля состоится ответный матч стыкового раунда Лиги чемпионов «Ньюкасл» — «Карабах». Игра пройдёт на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайн. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

В первом матче «сороки» разгромили соперника со счётом 6:1.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Ньюкасла» предлагается с коэффициентом 1.12.

Победа «Карабаха» оценивается коэффициентом 13.0. Ничейный исход можно найти в линии за 11.7.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.70, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.28. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.80.

