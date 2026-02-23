«Интер» — «Будё-Глимт»: коэффициенты на ответный матч Лиги чемпионов

24 февраля состоится ответный матч стыкового раунда Лиги чемпионов «Интер» — «Будё-Глимт». Игра пройдёт на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

В первой игре «Будё-Глимт» оказался сильнее со счётом 3:1.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Интера» предлагается с коэффициентом 1.27.

Победа «Будё-Глимт» оценивается коэффициентом 9.80. Ничейный исход можно найти в линии за 7.20.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.70, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.28.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.55.