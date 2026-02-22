Канада — США: прогноз Владимира Гучека на финал Олимпийских игр

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на финал ОИ-2026 Канада — США.

Ставка: тотал меньше 4.5 гола за 2.22.

«Канадцы с игроками НХЛ в составе вновь в шаге от золота Олимпиады, и как в Ванкувере-2010 им могут помешать только американцы. Все ждали этого финала, и он, безусловно, будет первоклассным. Так как в обеих командах собраны мастера высшего порядка и разряда.

Теперь у поколения Макдэвида и Маккиннона матч жизни или четырёхлетия. Мы же не знаем, будут хоккеисты из НХЛ участвовать в следующей Олимпиаде. Кто в конце концов будет в той команде, которая приедет через четыре года. У американцев та же история, им крайне необходимо забрать своё золото, за которым они многие годы безуспешно гоняются.

В таком противостоянии невероятно тяжело предсказать победителя, потому что обе команды обречены в своём мировоззрении на успех и победу. Команды сыграют в похожий хоккей, который они показали год назад в Турнире четырёх наций, и постараются действовать повнимательнее в обороне. Высокого класса нападающих не всегда хватает взламывать оборону такого же уровня. Шайб будет немного, но хоккей от этого не пострадает», — сказал Гучек.