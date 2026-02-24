Скидки
«Атлетико» Мадрид — «Брюгге»: букмекеры оценили шансы в ответном матче

24 февраля состоится ответный матч стыкового раунда Лиги чемпионов «Атлетико» — «Брюгге». Игра пройдёт на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

В первой встрече команды сыграли вничью — 3:3.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Атлетико» предлагается с коэффициентом 1.42.

Победа «Брюгге» оценивается коэффициентом 7.50. Ничейный исход можно найти в линии за 5.94.

При этом букмекерский рынок ждёт голов. Тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 2.75, а тотал больше 2.5 мяча — за 1.44. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.62.

