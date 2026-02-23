«Сочи» — ЦСКА: прогноз Дарьи Мироновой на матч КХЛ

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч КХЛ «Сочи» — ЦСКА.

Ставка: ТМ 5.5 за 1.73.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 23 февраля 2026, понедельник. 17:00 МСК ХК Сочи Сочи Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«В турнирной таблице Запада пока всё ровно: ЦСКА пятый и отстаёт от четвёртого «Торпедо» на четыре очка, а «леопарды» крепко сидят на дне, но с тремя играми в запасе и с отставанием в одно очко от 10-й «Лады». У хозяев площадки семь поражений в восьми играх и три подряд — 0:4 с «Динамо», 1:4 с «Автомобилистом» и 1:2 ОТ с «Локомотивом». То есть, помимо проигрышей, одна из проблем — создание моментов и отсутствие результативности. Реализация большинства также одна из худших в КХЛ.

ЦСКА после успешной восьмиматчевой серии на выезде уступил «Ладе» 1:2 и СКА 0:3. В Тольятти армейцы не использовали три большинства, а потом пропустили дважды в меньшинстве в третьем периоде. При этом «Ладе» хватило 17 бросков для победы. Ситуация лишь усугубилась в Санкт-Петербурге уже с Самсоновым в воротах: 0 заброшенных, один пропущенный гол в большинстве и буллит. В третьем периоде при 0:2 гости завелись не в ту сторону, начали хватать удаления, а Карнаухов был отправлен в раздевалку за 4,5 минуты до конца встречи. Так что в Сочи команда приехала не дышать горным воздухом, а исправляться за два сомнительных матча. Армейцы однозначно будут давить на ворота «леопардов» и, учитывая предыдущие итоги, покажут сильное начало и распечатают ворота «Сочи» в стартовом отрезке.

С декабря 2024 года пять очных встреч завершились в пределах пяти голов. В этом сезоне каждый из соперников победил дома — 2:0 «Сочи» и 3:1 ЦСКА в Москве. И в третьей очной игре этих команд не ожидаю больше пяти заброшенных шайб», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».