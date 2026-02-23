Скидки
«Эвертон» — «МЮ»: прогноз Романа Павлюченко на матч АПЛ

«Эвертон» — «МЮ»: прогноз Романа Павлюченко на матч АПЛ
Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч АПЛ «Эвертон» — «МЮ».

Ставка: ничья за 4.04.

Англия — Премьер-лига . 27-й тур
23 февраля 2026, понедельник. 23:00 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Эвертон» — крепкая и организованная команда, идут в районе восьмого места таблицы английской Премьер-лиги. И дома они всегда играют совсем по-другому. «Эвертон» на своём домашнем стадионе — это давление, жёсткая борьба, много силовой игры и минимум свободного пространства. С ними на выезде всегда тяжело, потому что они цепляются за каждый мяч и не дают спокойно контролировать игру.

«МЮ» сейчас действительно набрал ход и последние матчи проводит уверенно. Теоретически они могут побороться и за тройку, и за Лигу чемпионов, отставание не выглядит критичным. По подбору футболистов и индивидуальному мастерству «МЮ» выше, и поэтому формально они — фавориты этой встречи.

Но я не думаю, что всё будет так просто. «Эвертон» дома — очень неприятный соперник, умеет закрываться, терпеть и играть на стандартах. Матч, скорее всего, получится вязким, с большим количеством борьбы и минимумом голевых моментов. Я не верю, что «МЮ» легко их переиграет, но и поражение гостей маловероятно. Поэтому для меня здесь больше просматривается боевая ничья — тяжёлая и плотная игра, где «Эвертон» способен отобрать очки», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».

