«Торпедо» — «Динамо» Минск: прогноз Артура Хайруллина на матч КХЛ в Нижнем Новгороде

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч КХЛ «Торпедо» — «Динамо» Минск.

Ставка: «Торпедо» не проиграет за 1.70.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 23 февраля 2026, понедельник. 17:00 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался Динамо Мн Минск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Несмотря на внутренние противоречия, «Динамо» проводит нынешний сезон на высочайшем уровне, развивая успех прошлого, когда минчане вышли во второй раунд плей-офф КХЛ впервые в своей истории. И этот год — идеальная возможность побороться даже за Кубок Гагарина. Летом Минск наверняка покинет Виталий Пинчук: к одному из сильнейших центрфорвардов лиги очень большой интерес из НХЛ. Вполне вероятен и отъезд Вадима Мороза, Егора Борикова, и заканчивается контракт у Вадима Шипачёва.

Да, в Минске собрали очень сильный состав, например, почти всю линию обороны составляют североамериканцы высокого уровня. Но в руководстве почему-то уверены, что с таким подбором хоккеистов успеха добился бы любой тренер. Однако в истории «Динамо» никто до второго раунда не доходил, какие бы звёзды ни играли в команде. Так что заслуги Квартальнова принижать точно не стоит.

«Торпедо» отыгралось с 0:2 в домашнем матче с «Ак Барсом» и победило по буллитам — важная победа для команды Алексея Исакова, учитывая плотность в первой восьмёрке Западной конференции. До занимающих вторую строчку минчан — всего два очка, так что предстоящая игра будет очень упорной. Поставлю на то, что нижегородцы не проиграют в основное время», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».