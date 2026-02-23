Скидки
«Сочи» — ЦСКА: прогноз Владимира Гучека на игру КХЛ 23 февраля

Комментарии

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Сочи» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА и его тотал больше 3.5 за 2.15.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 февраля 2026, понедельник. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Этот матч буквально неделю назад представлялся мне продолжением победной поступи ЦСКА, однако за это время армейцы уступили в Тольятти и Санкт-Петербурге. ЦСКА подпортил своё положение в турнирной таблице, потому что до этого многие уверовали в потенциальную борьбу армейцев за тройку в Западной конференции.

Теперь же ЦСКА скорее сражается за четвёрку, пытаясь догнать нижегородское «Торпедо». А сзади уже подпирают давние соперники из московских «Динамо» и «Спартака», а также санкт-петербургского СКА. «Сочи» же уже не имеет даже математических шансов на выход плей-офф, поэтому не особо чурается играть открыто и агрессивно. Коллектив с берегов Чёрного моря ничего не останавливает. Уже скоро начнётся долгожданный отпуск после очередного не самого простого сезона для «леопардов».

В этой встрече прогнозирую победу гостей, которым срочно нужно набирать два очка. ЦСКА нужно переламывать ситуацию с отсутствием успеха в конце февраля. «Сочи» способен устроить трудности армейцам, но всё-таки уровень хоккеистов напротив тебя тоже играет важную роль. ЦСКА озадачен тем, чтобы выйти из очередного микрокризиса по ходу нынешнего регулярного чемпионата. В Сочи можно чуть подправить своё настроение и положение в турнирной таблице. Правда, для этого нужно ещё и забросить больше трёх раз за встречу, «Сочи» умеет огрызаться», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».

