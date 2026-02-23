Скидки
«Алавес» — «Жирона»: прогноз Михаила Моссаковского на матч Примеры

«Алавес» — «Жирона»: прогноз Михаила Моссаковского на матч Примеры
Комментарии

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч Примеры «Алавес» — «Жирона».

Ставка: обе забьют за 1.96.

Испания — Примера . 25-й тур
23 февраля 2026, понедельник. 23:00 МСК
Алавес
Витория
Не начался
Жирона
Жирона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Матч, в котором, на мой взгляд, в линии недооценен «верховой» потенциал и, в частности, ставка «обе забьют». Если посмотреть на статистику 2026 года, у «Алавеса» в шести из девяти матчей прошла бы ставка «обе забьют». У «Жироны» — четыре из семи. Процент ниже, но важно посмотреть глубже — на качество моментов.

В игре с «Барселоной» у «Жироны» xG был около трёх. До этого — матч с «Севильей», где xG доходил до 2.5. По сути, в этом году был только один матч — против «Овьедо» — где «Жирона» не смогла забить, и та встреча действительно получилась крайне бедной на моменты. Её можно вынести за скобки. У «Алавеса» всего два матча в году без забитых мячей. Первый — против «Хетафе», где при этом по xG команда была около двойки и имела достаточно моментов. Второй — против мадридского «Атлетико», где уровень соперника объясняет многое.

К чему я веду? К тому, что в текущей атакующей форме обе команды вполне способны забить минимум по одному мячу. Линия при этом аккуратно тянет нас в сторону «низа», создавая ощущение осторожного матча. Но как раз здесь можно попробовать сыграть против этого перекоса. Более консервативный вариант — тотал больше 2 с возвратом при двух мячах. Коэффициент выглядит достойно с учётом риска.

Более смелый и, на мой взгляд, более интересный вариант — обе забьют. Предпосылки по статистике, xG и характеру последних матчей указывают именно в эту сторону. Да, в футболе возможно всё. Но если оценивать вероятность трезво, то сценарий с голами с обеих сторон выглядит вполне рабочим. Коэффициент здесь действительно привлекателен», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».

