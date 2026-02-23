Путин подписал закон о новых правилах рекламы букмекеров

Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает новые правила рекламы букмекеров.

Согласно документу, букмекеры будут обязаны сопровождать рекламу предупреждением о возможном возникновении зависимости в ходе игры. В радиорекламе такое предупреждение должно звучать не менее трёх секунд, на телевидении – не менее пяти. При этом установлен минимальный размер такого баннера, он должен составлять не менее 7% площади кадра. Подобный размер установлен и для других видов рекламы операторов ставок.

Кроме того, информация о рисках участия в азартных играх теперь будет размещаться и на главной странице сайтов букмекерских компаний. Такой блок должен будет занимать не менее 7% видимой части страницы.

В пунктах приёма ставок (ППС) информацию будут размещать при входе в заведения.

Закон вступит в силу 1 сентября.