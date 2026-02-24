«Атлетико» Мадрид — «Брюгге»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Атлетико» Мадрид — «Брюгге».

Ставка: тотал «Атлетико» два-три гола за 1.95.

«Лига чемпионов, ответные матчи, это стыковые игры 1/16 финала главного клубного турнира Старого Света. Начинаем мы с матчей вторника, первыми на поле выйдут в Мадриде игроки «Атлетико» и «Брюгге».

Суперрезультативная игра между ними неделю была назад в Брюгге, где хозяева за тайм забили «Атлетико» три мяча. И «Атлетико» вообще развесёлый в последнее время — и четыре за тайм в ворота «Барселоны» отгружает, и потом проигрывает «Райо» 0:3 на нейтральном поле, затем 3:3 играет с «Брюгге», а в чемпионате 4:2 с «Эспаньолом». В общем, с обороной команды Диего Симеоне что-то не так. Очень легко «Атлетико» позволяет создавать моменты у своих ворот, легко позволяет реализовывать. Не всегда Облак готов подтащить, да и Муссо, который его заменяет. Но сам «Атлетико» забивает прилично. И в матче с «Брюгге» надо найти правильный, необходимый баланс, потому что у бельгийцев очень быстрая и хорошо выбегающая атака с интересными исполнителями. И «Брюгге» не боится «Атлетико», это самое главное. Другой вопрос, что «Брюгге» дома и на выезде — разные команды. И то же самое можно сказать про «Атлетико», что дома и на выезде это две разные команды. «Атлетико» дома редко вообще кого отпускает.

У «Атлетико» сейчас все в полном боекомплекте, все могут играть. Есть прекрасная атакующая линия, есть разнообразие вариантов у главного тренера. Поэтому, мне кажется, «Атлетико» минимум два должен этому «Брюгге» забить, потому что тот тоже достаточно много пропускает, но вряд ли мадридцы забьют больше трёх. Вряд ли это будет повторение матча с той же «Барселоной», с тем же «Эспаньолом». В последних двух матчах дома по четыре мяча забивали.

Хорошее предложение на противостояние «Атлетико» и «Брюгге» — «индивидуальный тотал хозяев два или три гола», — приводит слова Генича «РБ Спорт».